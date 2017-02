Fin des soldes en Lorraine, week-end noir pour l'ASNL et le FC Metz : l'actu de ce lundi 13 février 2017

Les 6 semaines de soldes sont terminées en Lorraine. Bilan positif pour les commerçants nancéiens.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 13/02/2017 à 09:42

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Fin des soldes d'hiver en Lorraine. La valse des étiquette qui a duré 6 semaines est terminée. Du côté des commerçants nancéiens, même s'ils ont noté un changement de comportement dans la clientèle, ils sont plutôt satisfaits. Prochaines soldes en Lorraine, le 28 juin prochain.





Réouverture des thermes de Contrexéville. Après 3 mois de travaux, la station vosgienne offre une nouvelle installation de traitement d'air et un lifting de tout l'établissement. Prix des travaux : 300 000 euros. Objectif : voir le nombre de curistes multiplié par 2 ou 3 d'ici 3 ans.





Un nouveau service à la clinique Claude Bernard de Metz. Le service de cardiologie ambulatoire ouvre ses portes ce lundi. Un service destiné aux hospitalisations de jour. Une vingtaine de patients qui ne souffrent pas de lourdes pathologies pourront être accueillis au quotidien. 300 000 euros ont été investis pour les travaux et les équipements du nouveau service.



En ligue 1, les défaites sont amères ce weekend pour nos clubs lorrains. L'ASNL s'est incliné 3-0 à domicile face à Montpellier. De son côté, le FC Metz a été écrasé 5-0 par Monaco. Au classement, Metz est 16ème à égalité de points avec Nancy qui pointe à la 15ème place.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine