Alerte aux allergies en Lorraine, Emmanuel Macron à Epinal : l'actu de ce mardi 17 avril 2018

publié le 17/04/2018 à 09:50

Le risque allergique est très élevé en Lorraine. Les pollens sont de retour dans la région. Selon le réseau national de surveillance aérobiologique, il s'agit des pollens de platane et de bouleau.





Emmanuel Macron sera en Lorraine aujourd’hui. Le président de la République sera à Epinal en fin de journée. Il y lancera les consultations citoyennes sur l’Europe. Il passera la journée de mercredi dans les Vosges. Il s'intéressera notamment à la ruralité et à la filière bois. Il devrait également se rendre dans un collège de Remiremont pour parler de l'approvisionnement des cantines en produit locaux et bio.



La commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires sera à Bure aujourd'hui. 8 députés ont visité hier le laboratoire implanté à 500 mètres sous terre. Selon l'ANDRA, avec l'érosion naturelle, la radioactivité s'échappera inexorablement des colis refermant les déchets.





Nancy est quatrième au top 10 des villes les plus grognons selon un classement réalisé par l’application Mood Messenger. Paris arrive en tête suivi par Clermont-Ferrand et Brest. Aucune ville du sud du pays ne figure dans ce classement.