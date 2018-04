Manifestations en Lorraine, radar surpuissant à Thionville : l'actu de ce vendredi 13 avril 2018

publié le 13/04/2018 à 08:38

6eme jour de la grève perlée à la SNCF aujourd'hui. Comptez 1 TER sur 5 et 2 TGV sur 5 dans la région aujourd'hui. Le trafic sera fortement perturbé, beaucoup de disparités sont constatées dans la région : 7 allers et 9 retours entre Nancy et Metz. Toujours aucune circulation entre Thionville et Longuyon. Des car de substitution sont mis en place.





La manifestation des motards en colère est prévue demain en Lorraine. Objectif : protester contre la politique de sécurité routière répressive et notamment le passage à 80km/h sur le réseau secondaire. Rassemblement prévu au parc des expositions de Vandoeuvre-lès-Nancy à partir de 13h.



Autre manifestation prévue demain à Nancy : celle des cyclistes. Ils se révoltent contre les PV pour ceux qui empruntent la voie du tram. Prix : 135 euros. Le groupe de citoyens de "Nancy à Vélo" a envoyé une lettre ouverte aux élus de la mairie et de la métropole du Grand-Nancy. Ils réclament un itinéraire sécurisant pour traverser la ville. Rendez-vous 15h place d’Alliance.





Hausse de fréquentation pour le centre Pompidou Metz : + 15 % cette année. 345 546 visiteurs ont été enregistrés. Depuis son ouverture en 2016, il a généré plus de 126 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’économie locale.