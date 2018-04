Les motards et les étudiants en colère ce week-end en Lorraine : l'actu de ce lundi 16 avril 2018

publié le 16/04/2018 à 09:08

Des centaines de motards ont défilé contre la politique de sécurité routière ce week-end en Lorraine. Ils dénoncent notamment l’abaissement de la limitation de vitesse de 90km/h à 80km/h sur le réseau secondaire. 500 motards se sont rassemblés à Vandoeuvre-lès- Nancy samedi. Ils étaient plusieurs centaines entre Metz-Grigny et la croix de Hauconcourt.



Les étudiants étaient également dans la rue ce week-end. Près de 300 personnes ont défilé de la fac de lettres à la place Stanislas à Nancy. Ils dénoncent la politique d'Emmanuel Macron et dans le cas des étudiants, la réforme de l’accès à l’université. La fac de lettres a été fermée administrativement. Les cours sont annulés depuis plus de 2 semaines. Une assemblée générale est prévue jeudi à la fac de lettres.



L'interview d'Emmanuel Macron a eu lieu hier à la télévision. Le président de la République a affirmé "ne pas voir de coagulation des mécontents". Il a confirmé que l'Etat reprendrait progressivement une partie de la dette de la SNCF. Le chef de l'état a ajouté qu'il n'y aurait pas d'économies sur l'hôpital. Des décisions devraient être annoncées début mai pour répondre à la crise des urgences. Au niveau international, le président français a justifié les frappes menées en Syrie dans la nuit de vendredi à samedi contre des sites de production d'armes chimiques du régime de Bachar Al Assad.