Cette fin d'hiver est la période clé pour choisir son orientation et trouver un travail. De nombreux organismes et centres de formations vous ouvrent leurs portes. Des salons sont également dédiés pour vous aider dans vos recherches.

par La rédaction de Fun Radio Méditerranée publié le 22/02/2017 à 11:01

Si vous êtes un peu perdu pour trouver un emploi, votre orientation professionnelle, un apprentissage, des conseils pour la création d'entreprise, c'est le moment de prendre note des bonnes adresses et des rendez-vous qui vous sont proposés.



La région Occitanie organise les salons TAF (Salon travail, avenir, formation de la région), en partenariat avec Pôle Emploi et les Missions Locales. Vous y trouverez des offres d'emploi, des conseillers, des informations sur la formation professionnelle, des interlocuteurs pour la création d'entreprise...



Dates salon TAF :

3-4 mars à Toulouse (Parc des expositions)

8-9 mars à Montpellier (Parc des expositions)

8 mars à Auch (Salle Mouzon)

14 mars à Narbonne (Parc des expositions)

15 mars à Mende (Salle Georges Frêche)

15 mars à Albi (Parc des expositions)

21-22 mars à Nîmes (Parc des expositions)

23 mars à Perpignan (Parc des expositions)



Des CFA ouvrent également leurs portes pour vous faire découvrir leurs formations et secteurs d'activités. Ainsi le CFA de Rodilhan spécialisé dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires vous accueillera le 25 février de 9h à 16h et le 22 avril.

CFA de Rodilhan - EPL de Nîmes Rodilhan - Chemin des canaux - RODILHAN

Dans un autre domaine, le CFA BTP Hérault vous accueillera à l'occasion de leur journée portes ouvertes samedi 4 mars de 9h à 16h pour vous faire découvrir les métiers du bâtiment.

CFA BTP de l'Hérault - 375 rue Emile Picard - 34080 MONTPELLIER





Fun Radio est partenaire de La Nuit de l'Orientation à Arles vendredi 3 mars de 17h à 21h30 au Palais des Congrès d'Arles. Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant, cette soirée vous permettra de rencontrer de nombreux professionnels et d'apporter des réponses à vos questions.

Les animations dédiées à l'information sur les métiers et à l'orientation sont proposées dans une ambiance résolument festive.



3 espaces thématiques pour réfléchir à ses envies, et son avenir :



Espace speed-meeting : rencontre avec des professionnels qui vous présenteront leur métier et répondront à toutes vos questions dans les domaines de :

- l’hôtellerie/restauration/tourisme

- l’agriculture/agroalimentaire

- l’industrie culturelle et le patrimoine

- la distribution/commerce/vente

- la santé/social/service aux personnes

- l’industrie/logistique/transport

- le tertiaire

- le BTP

- la sécurité

Espace multimédia : découverte des métiers faits pour vous en fonction de vos centres d'intérêt et de votre personnalité.

Espace conseils individuels : rencontre avec des conseillers d'orientation.



Enfin, le bon plan pour trouver un emploi rapidement près de chez vous (Extra, mi-temps, temps complet, job étudiant, etc...) c'est Cornerjob. Vous créez votre profil en 1 minute, et postulez aux offres d'emploi qui vous intéressent.

L'appli fonction sous IOS et Androïd.