Le jeu du "Pourquoi tu m'appelles" a encore pris une drôle de tournure.

> ANNE-SO TREMPÉE ET GLACÉE ! - Marion et Anne-So

par Laura Lefebvre publié le 21/02/2017 à 15:28

Le jeu du Pourquoi tu m'appelles ? évolue de jour en jour. Anne-So en a fait les frais ce 20 février 2017. Marion a eu l'idée de lui mettre des glaçons dans son haut pendant qu'elle était au téléphone avec un inconnu. Yannick a pris soin de scotcher le bas de son t-shirt pour ne pas que les glaçons tombent et qu'ils restent bien collés à sa peau.



La conversation entre Anne-So et l'inconnu est incompréhensible et interminable, Yannick et Marion s'en donnent à cœur joie : glaçon, verres d'eau, Anne-So est trempée et glacée. La personne au bout du fil continue à parler, Anne-So est obligée de raccrocher elle même. Laurent, l'auditeur, doit maintenant tenter de battre Anne-So qui a tenu 1 minute et 26 secondes. Coup de bol, la personne qu'il a au téléphone lui parle d'une voiture en vente sur Le bon coin, ils discutent de l'offre et leur conversation prend une telle tournure que Marion lance un jingle pour que cette discussion s'arrête. Laurent remporte haut la main ce Pourquoi tu m'appelles ?