Arnaque à la clef USB en Moselle, la chanson des restos du coeur en langue des signes : l'actu de ce lundi 27 mars 2017

publié le 27/03/2017 à 09:38

La gendarmerie de Moselle appelle à la vigilance des habitants. Des arnaqueurs distribuent dans les boites aux lettres une clé USB ou la laisse traîner dans un lieu public. Sauf qu'au moment du branchement sur l'ordinateur, un virus s'installe et donne accès à toutes vos données. Soyez donc prudents.





La chanson des restos du cœur enregistrées en langue des signes. Les élèves de l'option "langues des signes" au lycée Varoquaux de Tomblaine ont enregistré vendredi le clip de la chanson de Coluche et Jean-Jacques Goldman en langue des signes. Ils avaient déjà tourné en février dernier un autre clip celui de "Juste une p'tite chanson".

Un réseau de trafiquants démantelé en Meurthe-et-Moselle. Les gendarmes ont mis un terme à un réseau de dealers de stups à Neuves-Maisons. La tête de réseau, âgé d'une quarantaine d'années, a été placé en détention provisoire. Au total, 900 grammes de cannabis, 500 gr d’héroïne, 10 gr de cocaïne et plus de 10 000 euros ont été saisis.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine