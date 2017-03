Le meurtrier présumé de Luca jugé irresponsable, Metz dans le noir : l'actu de ce vendredi 24 mars 2017

publié le 24/03/2017 à 09:28

Le meurtrier présumé de Luca à Joeuf a été déclaré à nouveau irresponsable. La contre-expertise psychiatrique fait les mêmes conclusions que la première. L'homme qui a attaqué l'enfant est pénalement irresponsable en raison de sa maladie mentale, une schizophrénie paranoïaque. Le petit garçon de 7 ans avait été tué en pleine rue de plusieurs coups de couteau en octobre 2015 dans le Pays-Haut.





Metz sera momentanément dans le noir ce weekend. L’éclairage public de la ville va être éteint demain soir à 20h30. Une action ponctuelle dans le cadre de l’opération « Earth hour » lancée par le WWF.7 000 villes partout dans le monde feront la même chose pendant une heure. Objectif : accélérer la prise de conscience de la population concernant le réchauffement climatique. A noter qu’à Epinal dans les Vosges, la ville est plongée dans le noir toutes les nuits de 1h30 à 4h30 du matin.



Opération "forêt propre" demain près de Nancy. Des bénévoles ramasseront et trirons les déchets récoltés à différents endroits de l’agglomération nancéienne. De plus en plus de décharges sauvages sont constatées sur le massif de Haye. Ceux qui souhaitent participer à l’opération, 6 points de rendez-vous sont prévus dès 8h30 :

- le réservoir de Montauban, chemin de Ludres, à Houdemont

- zone Saint Jacques II,extrémité de la rue Haroun Tazieff, à Maxéville

- Maison des loisirs sur le Plateau, à Ludres

- rue de la Toulouse à l'entrée du parcours de santé, à Laxou

- au bout de la rue de Ludres avant l’autoroute, à Vandœuvre-lès-Nancy

- le carrefour de la haute borne à Villers-Lès-Nancy



Le niveau des français sur le Sida est alarmant selon un sondage Ifop/Bilendi pour le Sidaction. 1 personne sur 2 sait qu’il existe un autotest de dépistage du sida vendu en pharmacie. L'opération "Sidaction" pour récolter des dons pour la recherche contre le VIH c'est tout ce weekend. Pour faire un don : composer le 110 ou rendez-vous sur le site sidaction.org



En foot, l’équipe de France affronte le Luxembourg ce week-end au grand duché. Objectif : la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Le coup d’envoi sera donné demain à 20h45 au stade Josy Barthel.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine