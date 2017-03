L'ASNL fête ses 50 ans avec un match ... de 50 heures

publié le 24/03/2017 à 10:27

Pour fêter son cinquantenaire, l'AS Nancy-Lorraine organise un match de 50 heures ce week-end au stade Marcel-Picot. Une rencontre non-stop, sans mi-temps qui débute ce soir à 18h. Les Rouges contre les Blancs.



Les équipes vont se relayer toutes les 30 minutes jusqu'à dimanche, 21h. Un match ouvert à tous, plus de 2 000 joueurs sont attendus. " On s'est organisé en différents créneaux [...] réservés au grand public, aux abonnés, aux femmes, aux enfants, aux clubs amateurs, aux médias, aux partenaires, aux clubs de supporters, etc. Donc quand on a un créneau de "femmes", c'est 22 femmes qui vont jouer les unes contre les autres. Pour les créneaux "enfants", on aura que des enfants de la même tranche d'âge sur le terrain", détaille Nabil El Yaagoubi, stadium manager à l'ASNL.



En levée de rideau, le club tentera de battre un record avec un match entre des joueurs professionnels et "plusieurs dizaines" d'enfants en même temps. "Une petite dizaine de records sont ciblés comme le nombre de participants, le nombre d'arbitres pour un match, la durée d'arbitrage la plus longue pour un match", révèle le manager du stade. Peut-être même plus si les statistiques le permettent : un nombre record de buts ?



Les abonnés inaugureront ce match exceptionnel sur la pelouse synthétique du Stade Marcel-Picot. Ce sera sans doute la dernière fois qu'ils pourront en profiter avant le changement prévu l'été prochain.





D'autres festivités sont prévues dans les prochaines semaines pour célébrer les 50 ans du club comme l'ouverture d'un musée éphémère la semaine prochaine ou encore une journée du supporter lors du derby contre Metz le mois prochain.