Attaque à Londres, parcs sans tabac à Nancy, la victoire des dragonnes de Metz : l'actu de ce jeudi 23 mars 2017

Un raid de la police a eu lieu cette nuit dans un domicile à Birmingham après l'attentat à Londres. 7 personnes ont été interpellées. Elles seraient en lien avec les évènements. Hier après-midi, une voiture a renversé une dizaine de passants sur le pont de Westminster. 3 personnes sont décédées, une quarantaine sont blessées. Un bilan revu à la baisse ce matin. Parmi ces derniers, 3 lycéens français de Concarneau dans le Finistère. Ils sont à présent hors de danger. Des coups de feu ont été entendus près du Parlement britannique. A l'intérieur un policier a été poignardé. L'assaillant présumé a été abattu. Les députés dans la Chambres des Communes ont immédiatement été confinés. Facebook avait activé son "safety ckeck" à Londres après l'attaque.



Quel est le meilleur lycée de Lorraine ? L'éducation nationale a publié hier son palmarès hier. Plusieurs indicateurs sont révélés : le taux de réussite au bac mais également le taux d'accès de la seconde au bac. Dans l'académie Nancy-Metz: La Malgrange près de Nancy comptabilise 100% de réussite et un taux d'accès de 98%. Le palmarès est à retrouver sur le site du ministère.



Des parcs sans tabac à Nancy. Depuis mardi, l'espace de jeux et de loisirs du parc Sainte-Marie et tout le parc Charles III sont interdit aux fumeurs. Le parc Olry l'était déjà depuis l'an dernier. Les contrevenants pourront être verbalisé.



En handball, les dragonnes de Metz ont battu Brest hier soir en ligue féminine. Score final : 29 à 28. Les Messines sont quasi assurées de terminer en tête du championnat avant les Play-off.



