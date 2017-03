Erreur humaine et technique dans l'accident ferroviaire à Dudelange, casque de vélo obligatoire : l'actu de ce mercredi 22 mars 2017

publié le 22/03/2017 à 09:17

Les premières conclusions de l'expert chargé d'étudier l'accident de train mortel survenu le 14 février dernier à Dudelange sont tombées. Il pourrait s'agir d'une erreur humaine doublée d'une défaillance technique. En effet, le conducteur du TER luxembourgeois n'aurait pas respecté un signal d'avertissement et n'aurait donc pas arrêter sa machine pour laisser passer le convoi de marchandises. Les raisons pour lesquels il n'a pas freiné ne sont pour le moment pas encore connuess. Un mécanisme technique de freinage automatique n'a ensuite pas fonctionné au dépassement du feu. La machine n'a donc pas ralenti ni déclenché le freinage d'urgence. L'enquête se poursuit.





Le port du casque à vélo pour les moins de 12 ans devient obligatoire à partir d'aujourd'hui. Tous les enfants devront le porter attaché. Il devra également être homologué. En cas de non-respect, les parents encourent une amende de 90€. Objectif : réduire le nombre de blessés.

Deux braqueurs ont été condamnés à Metz. Le père et son fils écopent respectivement de 3 ans de prison et 18 mois de prison aménageables. Ils avaient violenté le directeur d'un supermarché il y a un mois à l'aide d'un pistolet et d'un couteau de cuisine pour se venger d'un licenciement.