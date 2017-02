Etudiants et policiers mobilisés à Nancy, Benoit Hamon à Forbach, FC Metz-OM ce soir : l'actu de ce vendredi 3 février 2017

Les étudiants en chirurgie dentaire ont organisés à Sit-in hier à la CPAM de Nancy.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 03/02/2017 à 09:22

Sit-in à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Nancy hier. 250 étudiants dentaire qui entament leur 3ème semaine de grève se sont mobilisés pour une action coup de poing. Ils revendiquent notamment une valorisation de la prévention et des soins conservateurs.





Autre manifestation celle des policiers hier à Nancy. Ils étaient une trentaine réunis devant la préfecture pour protester contre les nouveaux horaires de travail que veut leur imposer leur administration.



Benoit Hamon à Forbach ce matin. Le candidat PS à la présidentielle devrait se rendre place du marché pour discuter les habitants. Il devrait également s’entretenir avec des acteurs économiques de la région.



En Moselle, le comité technique départemental a validé hier l'ouverture de 32 classes mais la fermeture de 74. 49 en élémentaire et 25 en maternelle. Les syndicats dénoncent des situations de surnombre dans une trentaine d'école.



Barrière de dégel dans les Vosges. Elles sont effectives dès aujourd’hui. Concrètement, elles imposent des restrictions de circulation temporaires aux poids lourds en fonction de leur tonnage. Objectif : préserver les chaussées notamment au moment du dégel.



En foot, la 23ème journée de Ligue 1 débute ce soir. Le FC Metz accueille l’Olympique de Marseille au stade saint Symphorien. Pour le moment, les grenats sont relégables à la 19ème place avec 21 points. L’OM est 6ème avec 33 points. Coup d’envoi de la rencontre à 20h45.

A suivre Samedi : les nancéiens se déplacent à Nantes dimanche. Début du match à 17h





