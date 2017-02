Grève à la SNCF, fermeture de classes envisagées en Moselle : l'actu de ce jeudi 2 février 2017

Quatre lignes en Lorraine sont touchées par la grève nationale à la SNCF.

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 02/02/2017 à 09:06

Grève nationale aujourd’hui à la SNCF. Un mouvement qui durera jusque demain 8h. Parmi les trains impactés en Lorraine : ceux de la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, Epinal Saint-Dié, Metz-Remilly-Forbach ou encore ceux de Nancy-Epinal-Remiremont. Des bus sont mis à disposition des voyageurs. Tous les TGV-Est circulent.



Les cheminots dénoncent la baisse des effectifs et le gel des salaires.



Fermetures de classe envisagées en Moselle. Le premier comité technique spécial doit travailler aujourd'hui sur la prochaine carte scolaire. 80 fermetures de classe pour 30 ouvertures sont envisagées. En cause : la baisse démographique.



L'épidémie de grippe toujours bien présente en Lorraine. Avec 439 cas pour 100 000 habitants, le Grand Est se situe au dessus du seuil épidémique fixé à 175. En revanche, bonne nouvelle sur le front de la gastro, notre région est repassée en dessous du seuil épidémique.



L'AS Nancy-Lorraine éliminé de la Coupe de France. Les nancéiens se sont inclinés 2-0 hier face au CA Bastia en 16ème de finale. Parmi les autres qualifiés : Fréjus, Auxerre, Guingamp, Angers, Avranche, PSG et Monaco qui a du mal à s'imposer face à Chambly.

