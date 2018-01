Baisse du chômage en Lorraine, le FC Metz qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France : l'actu de ce jeudi 25 janvier 2018

publié le 25/01/2018 à 09:42

Le chômage baisse en Lorraine : -0,8% en moyenne dans la région le mois dernier. 121 270 personnes sont toujours sans aucune activité dans la région. Au niveau national, le taux de chômage baisse légèrement : -0,1%. En un an, le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 0,5%.





L’épidémie de grippe est toujours présente en Lorraine. Avec 338 cas pour 100 000 habitants, le Grand-Est est la troisième région la plus touchée de France. En première position : l’Auvergne-Rhone-Alpes suivi par la Bourgogne-Franche-Comté. La gastro est en revanche toujours bien présente. La région est la plus touchée avec 239 cas pour 100 000 habitants soit au dessus du seuil épidémique fixé à 186.



Des propositions chocs sont proposées pour réformer le baccalauréat. L'ex-directeur de Science Po Lille, Pierre Mathiot, a remis ses idées pour la refonte des programmes et du bac. Parmi les propositions : la disparition des filières S, ES et L, cinq épreuves finales dont un grand oral de 30 minutes, la suppression des rattrapages. La réforme sera présentée par le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer le 14 février prochain en Conseil des ministres.





Le FC Metz en 8ème de finale de la Coupe de France. Les Grenats se sont qualifiés après une séance de tirs au but contre Tours FC hier soir. Parmi les autres vainqueurs : le PSG, Montpellier et Lyon.