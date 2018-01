Vigilance orange crues en Lorraine, Vincent Hognon débarqué de l'ASNL : l'actu de ce mardi 23 janvier 2018

publié le 23/01/2018 à 09:47

Alerte aux crues en Lorraine comme partout en France. Météo France a placé la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges en vigilance orange inondations. Des routes pourraient être inondées. L'alerte rouge a été levée dans le Doubs et le Jura.



Nouvelle journée de blocage dans les prisons. Les syndicats ont appelé les gardiens à continuer leur mobilisation partout en France après leur entretien avec la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Un barrage a été mis en place hier à la prison de Nancy-Maxéville. Hier les CRS ont levé le blocage à la maison d'arrêt de Metz-Queleu. Aucun agent n'a repris son service. Ils réclament depuis plus d'une semaine plus de sécurité et de meilleurs salaires.



En foot, Vincent Hognon débarqué. L'entraîneur de l'AS Nancy-Lorraine a été déchargé de la gestion de l'équipe. En cause : les mauvais résultats du groupe actuellement 17ème de Ligue 2. Le président Jacques Rousselot a nommé le directeur du centre de formation Patrick Gabriel le temps de trouver éventuellement un nouvel entraîneur. Il pourrait être annoncé ce midi.



Toujours en foot, 16ème de finale de coupe de France ce soir. Le SAS Epinal affronte l'Olympique de Marseille au stade de la Colombière. Coup d'envoi de la rencontre à 21h.