Blocage reconduit sur les campus de Nancy et Metz, manifestations interprofessionnelles hier en Lorraine : l'actu de ce vendredi 20 avril 2018

publié le 20/04/2018 à 08:48

Le blocage continue sur les campus de Nancy et Metz. 300 étudiants de la fac de Lettres et Sciences Humaines de Nancy, réunis en AG hier, ont décidé de maintenir le blocus qui a débuté le 22 mars. Même décision du côté du campus du Saulcy à Metz. 215 voix ont voté pour et 180 contre. Un choix non-conforme au résultat de la consultation électronique mise en place par le président de l'Université de Lorraine. 74% ont voté en faveur du déblocage et de la reprise des activités.





Des manifestations interprofessionnelles ont eu lieu hier en Lorraine à l’appel de la CGT et Solidaire pour la "convergence des luttes". Un millier de personnes s'est retrouvé dans les rues de Metz pour protester. Ils étaient plus de 2 000 à Nancy. Au total, près de 120 000 personnes se sont rassemblées dans toute la France selon le Ministère de l'Intérieur soit moins que lors de la dernière manifestation, le 22 mars.Tous protestent contre les réformes du gouvernement.

Autre manifestation hier : celle contre la disparition des CIO. Un rassemblement a eu lieu hier matin devant le rectorat de l'académie Nancy-Metz à Nancy. Les personnels du centre d'information et d'orientation craignent la disparition de leurs sites.