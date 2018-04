Grèves et manifestations en Lorraine : l'actu de ce jeudi 19 avril 2018

publié le 19/04/2018 à 09:06

Une manifestation interprofessionnelle est organisée aujourd’hui en Lorraine comme partout en France à l'appel de la CGT et de Solidaires. Les syndicats appellent à la grève pour la convergence des luttes. Rassemblement prévu à 13h à la gare de Metz, 13h30 devant le tribunal. A Nancy, rendez-vous à 14h30 place Simone Veil, à 14h à la gare SNCF de Bar-le-Duc et place Foch à Epinal.





Le réseau Stan à Nancy est en grève. Le trafic est donc perturbé. Comptez un tram toutes les 7 minutes. Les lignes de 2 à 17 circulent en horaires du samedi. Pas de service assuré pour les lignes 19, Ptit sStan et Mobistan. Pas de perturbations annoncées du côté du Met' à Metz mais le trafic des bus pourraient être perturbé par la manifestation en ville.

La grève continue également à la SNCF. Trafic toujours perturbé en Lorraine avec 1 TGV sur 4 et 1 TER sur 5 en circulation. 6 allers et 4 retours entre Nancy et Paris, 10 allers retours en ter entre Nancy et Metz. pas de trafic entre Metz et Bar-le-Duc. Des bus de substitution sont également mis en place.





Emmanuel Macron était dans les Vosges hier. Un déplacement sur le thème de la ruralité et de la filière bois pour le président de la République. Il a abordé le plan "action cœur de ville" à Saint-Dié-des-Vosges, une série de mesures gouvernementales pour redynamiser les centres-ville de 222 communes françaises.





En handball, les Dragonnes remportent le match aller des quarts de finale des plays offs hier soir. Les messines ont battu Chambray Touraine 34 à 19. Le match retour est prévu samedi aux arènes de Metz.