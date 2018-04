Emmanuel Macron dans les Vosges, grève à la SNCF : l'actu de ce mercredi 18 avril 2018

publié le 18/04/2018 à 09:36

Emmanuel Macron lance le débat citoyen sur l'Europe dans les Vosges. Le président de la République était à Épinal hier soir pour la première consultation citoyenne sur l'Europe. Il a appelé les français qu'ils aiment ou non l'Europe a participer à la discussion un an avant les élections de 2019. Près de 450 personnes étaient rassemblées au centre des Congrès. Un peu plus tôt dans la journée, le chef de l'Etat a défendu sa vision de l'Europe pour la première fois devant le parlement européen à Strasbourg. Il sera aujourd'hui dans les Vosges pour une journée consacrée à la ruralité, la revitalisation des villes moyennes et la filière bois.





La grève se poursuit à la SNCF. Elle a repris hier soir. 2 TGV sur 5 et 1 TER sur 5 circulent dans la région. 7 allers et 8 retours seulement entre Nancy et Paris. La gare Meuse TGV n’est pas desservie. Des bus de substitution sont également mis en place. Les cheminots rejettent toujours la réforme ferroviaire prévue par le gouvernement. Les syndicats dénoncent eux, le passage "en force" du projet de loi après l'adoption du texte en première lecture par l'Assemblée nationale.

En handball, les dragonnes de Metz se déplacent à Chambray ce soir pour le match aller de quart de finale des play-offs. Match retour samedi aux arènes. Une rencontre à suivre à partir de 20h30.