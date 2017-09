Brigitte Macron à Nancy, SLUC- JDA Dijon en match amical : l'actu de ce jeudi 14 septembre 2017

publié le 14/09/2017 à 08:47

Marcel Jacob est au bout du rouleau. Les avocats du grand-oncle de Grégory ont affirmé que l'homme vivait extrêmement mal son contrôle judiciaire. Mis en examen avec son épouse pour enlèvement et séquestration suivi de mort, ils ont tous les deux été placés sous surveillance stricte avec interdiction d'entrer en contact et de rentrer dans les Vosges. Les avocats dénoncent la non-action de la justice depuis 3 mois et réclament une accélération donc soit un jugement soit un non-lieu.





Brigitte Macron était à Nancy hier selon L'Est Républicain. La première Dame a visité en toute discrétion le musée des Beaux-Arts situé place Stanislas. Une visite privée qu'elle a poursuivi à Laxou l'après-midi en allant à la rencontre des familles de personnes atteintes de leucodystrophies à la fondation ELA.



Paris décroche les JO 2024. Après un siècle d'attente, la capitale organisera bien les Jeux Olympiques dans 7 ans. Los Angeles de son côté, hérite des JO d'été 2028.



En basket, le SLUC Nancy se déplace à Besançon pour affronter Dijon ce soir en match amical. Coup d’envoi à 19h.