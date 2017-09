Mobilisation contre la réforme du code du travail, transports en commun impactés : l'actu de ce mardi 12 septembre 2017

publié le 12/09/2017 à 09:05

Grève aujourd'hui en France et notamment en Lorraine. Objectif : dénoncer la réforme du code du travail. Des rassemblements sont prévus:

- 14h30 place Dombasle à Nancy

- 14h30 place Darche à Longwy

- 14h place de la gare à Metz

- 14h à la préfecture d'Epinal

- 9h place du 8 mai à Verdun.





Le Trafic est perturbé dans les transports en commun à Metz et à Nancy. A Metz, des fiches horaires service minimum garanti sont dispo sur le site lemet.fr

A Nancy, les lignes 1 à 5 circulent en horaires de vacances scolaires, les lignes 6 à 16 et 19 en horaires du dimanche. Aucun service n'est assuré sur les ligne 17 et 18. Toute les infos sur reseau-stan.com

Du côté de la SNCF la mobilisation est moins forte. Seules les lignes à destination de la Meuse et du Pays-Haut sont impactés. Des services de bus remplaceront les trains. Trafic normal pour les TER entre Metz et Luxembourg.





10 000€ c’est la somme de la subvention exceptionnelle qui sera proposée au vote lors conseil métropolitain du Grand-Nancy. Il aura lieu le 29 septembre prochain. Une aide spéciale pour aider les victimes sinistrées des Antilles après le passage de l’ouragan Irma.





484€ c’est la somme qu’il manque en moyenne chaque mois aux Français pour vivre confortablement. Un montant en forte progression par rapport à l’année dernière, +20 euros selon le 6ème baromètre annuel Cofidis CSA. Près d’un français sur 3 boucle tout juste son budget et 1 français sur 4 est en difficulté financière.



Les plans épargnes logements seront taxés. Annonce du ministre de l'économie Bruno Le Maire hier. Les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2018 seront soumis à l'impôt forfaitaire de 30% dès la première année tout comme l'assurance vie au-delà de 150 000 euros pour une personne.