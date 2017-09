Un rapport de gendarme accuse Bernard Laroche dans l'affaire Grégory, les Restos du Coeur recherchent des bénévoles (54) : l'actu de ce lundi 11 septembre 2017

publié le 11/09/2017 à 09:16

"Nous pouvons affirmer que Bernard Laroche est l'auteur de l'enlèvement de Grégory". C'est ce qu'on écrit les experts dans un rapport du 10 mai 2017 dont des extraits ont été publiés hier par le Journal du dimanche. Une conclusion qui s'appuie sur de nouveaux indices et témoignages. Les gendarmes pensent que l'assassinat a eu lieu en deux temps : d'abord l'enlèvement par Bernard Laroche et Murielle Bolle puis le meurtre par une deuxième équipe. L'affaire avait été relancée cet été, 33 ans après les faits. Murielle Bolle a été mise en examen et placée en détention provisoire.





Les Restos du coeur de Meurthe-et-Moselle recherchent des volontaires pour assurer la nouvelle campagne hiver. L'association a également besoin de personnes pour leur administration à des postes de comptable, trésorier ou encore secrétaire administrative. Si vous avez une journée, demi-journée ou plus à consacrer, vous pouvez prendre contact avec le siège départemental. (as54.siege@restosducoeur point org)



451 000 euros c'est la somme récoltée par les Streamers de Z-Event ce weekend à Montpellier après un marathon caritatif de plus de 50h de jeu. L'argent a été reversé à la Croix Rouge pour soutenir les sinistrés des ouragans.