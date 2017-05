Championnat d'imitation de brame de cerf, Pablo Correa reste à l'ASNL : l'actu de ce vendredi 26 mai 2017

publié le 26/05/2017 à 09:08

Qui sera le meilleur brameur d’Europe ? Le parc animalier Sainte-Croix en Moselle organise pour la première fois le championnat d’Europe d’imitation de brame du cerf ce week-end. 39 concurrents issus de 13 pays différents tenteront de décrocher le titre demain. rendez-vous à 14h.





Inauguration d’"inspire Metz". La sculpture urbaine du même nom a été installée devant le centre Pompidou sur le parvis des droits de l’homme. Objectif : installer et donner une plus grande visibilité à la marque. Elle avait déjà été installée devant la plus belle gare de France. Elle rejoindra plus tard le parvis du centre de congrès Robert Schuman à son inauguration en septembre 2018.

De nouvelles fresques murales pour le collège lycée George de la tour à Nancy. Le projet avait été lancé en 2015, le travail avait commencé en novembre dernier. Il avait été proposé par le collectif "Spraylab" et les élèves de 4ème et de seconde de l'établissement. Coût : 32 000 euros





Pablo Correa reste entraîneur de l’AS Nancy-Lorraine. Après le dernier match de la saison la semaine dernière à Nancy où l’équipe est arrivé à la 19ème place du classement, Jacques Rousselot a tenu a confirmer la présence du technicien franco-uruguayen la saison prochaine à Nancy. Le contrat de Pablo Correa court encore pour 2 ans.