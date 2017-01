Chômage en hausse en Lorraine, grève sur le réseau Stan à Nancy : l'actu de ce mercredi 25 janvier 2017

Le taux de chômage a augmenté de 0.2% en Lorraine en décembre par rapport au mois précédent.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 25/01/2017 à 10:12

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

La hausse du chômage en lorraine. Le nombre de demandeurs d'emplois a augmenté de 0,2% dans la région. On compte +0,5% en Meurthe-et-Moselle, +0,2% en Meuse et dans les Vosges. Seul les chiffres de la Moselle sont stables. Au total, 125 180 personnes sont toujours sans aucune activité professionnelle en Lorraine. Au niveau national, le chômage augmente de 0,8%.





La limitation de vitesse baissée de 20km/h est maintenue. Les conditions météo provoquent le maintien du niveau de particules fines en Lorraine. L’alerte pollution reste donc effective.



Attention si vous devez emprunter les transports en commun aujourd’hui à Nancy. Une grève provoque d’importantes perturbations sur le réseau Stan. Les ligues 1 à 5 et 17 circulent en horaires de vacances scolaires, les lignes 6 à 16 et 19 en horaire du dimanche. Aucun service n’est assuré sur la ligne 18. Toutes les infos sur réseau-stan.com



En foot, deuxième demi - finale de la coupe de la ligue ce soir. L’AS Nancy-Lorraine se déplace à Monaco. Et les rouge et blancs devront faire sans Benoit Pedretti forfait. Le vainqueur de la rencontre affrontera le PSG qui a battu Bordeaux 4 à 1 hier soir. Coup d’envoi à 21h.





Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine