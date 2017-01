Maintien du dispositif anti-pollution, le Met' gratuit à Metz : l'actu de ce mardi 24 janvier 2017

La vitesse maximale est toujours réduite dans la région en raison de l'épisode de pollution aux particules fines.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 24/01/2017 à 09:09

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Les procédures d'alerte pollution sont maintenues en Lorraine. La région est touchée comme le reste de la France par un épisode de pollution aux particules fines. La vitesse maximale sur les grands axe est réduite de 20km/h notamment sur l'A31. Il est également conseillé de ne pas pratiquer d’activités physiques et sportives intenses et de privilégier le covoiturage ou les transports en commun.





A Metz, la circulation sur le réseau Le Met' est gratuite aujourd’hui. Les voyageurs peuvent donc circuler en illimité sur l’ensemble du réseau. Pour cela il leur suffit de valider leur titre de transport habituel. Les parkings relais du parc des expos, de Rochambeau et de Woippy sont également gratuits sur présentation du titre de transport validé.



Baisse de la délinquance en Meurthe-et-Moselle. Le préfet Philippe Mahé a présenté hier le bilan annuel de la sécurité intérieure dans le département. -7% de cambriolage en 2016 par rapport à l’année précédente. Les vols à main armée ont également baissé de 65%. Par ailleurs, si les violences intrafamiliales ont régressé, les faits de violences gratuites ont, elles, augmenté.



En foot, première demi-finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux reçoit le PSG ce soir. Celui qui se qualifiera jouera contre le vainqueur du match Monaco-Nancy qui se jouera demain. Coup d’envoi à 21h.



On finit avec un mot du Mondial de handball. Les Bleus affrontent la Suède aujourd’hui en quart de finale. Coup d’envoi donc à 19h.

Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine