Pic de pollution en Lorraine, Benoît Hamon en tête en Meurthe-et-Moselle : l'actu de ce lundi 23 janvier 2017

La vitesse maximale autorisée est réduite de 20km/h en vue du pic de pollution prévu aujourd'hui en France et notamment dans la région.

> Les infos de la région

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 23/01/2017 à 09:13

Partager FB TWT PT GG+ Commenter Imprimer

Alerte à la pollution aujourd'hui en Lorraine. Un pic est attendu dans la journée. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a donc décidé de réduire de 20km/h la vitesse maximale autorisée. Il est également interdit de brûler les déchets verts à l’air libre. L’utilisation de bois et ses dérivés comme chauffage d’appoint est interdite. La procédure a également été mise en place dans les Vosges. L’alerte jaune est déclenché en Meuse.



Les résultats du premier tour de la primaire de la gauche hier en France : Benoit Hamon est arrivé en tête avec 36 % des voix contre 31% pour Manuel Valls, deuxième. Arnaud Montebourg suit avec 17%. En Lorraine, Benoit Hamon arrive également en tête en Meurthe-et-Moselle. Manuel Valls a lui, réussi à convaincre les Vosges. En France, la participation s'élève entre 1,5 et 2 millions de votants. Le second tour aura lieu dimanche prochain. En attendant, Arnaud Montebourg appelle à voter pour Benoit Hamon, Sylvia Pinel soutient quant à elle, Manuel Valls.



52 000 spectateurs ont été accueillis à Metz pour le Mondial de handball. Une quinzaine de match de la poule B se sont déroulés ses deux dernières semaines aux arènes de Metz. Un pic de fréquentation a été constaté le weekend du 14-15 janvier où 4 matchs se sont joués à guichets fermés. 844 buts ont été marqués pendant la compétition à Metz.

Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine