Circulation modifiée à Nancy, L214 à Metz et Nancy ce week-end : l'actu de ce vendredi 15 juin 2018

publié le 15/06/2018 à 07:41

Les travaux dans le quartier nancy Grand cœur avancent. La 2eme phase de réalisation du nouveau parking va être entreprise. La voie de circulation bascule donc à droite et permet donc le lien direct entre la rue Mon désert et la rue Charles III prolongée.



Attention également aux travaux sur l’A31 ce week-end. La traversée de Metz sera compliquée. Les joints du pont qui emjambent la Moselle doivent être remplacés. La bretelle d’accès à l’autoroute depuis Metz centre sera donc fermée. Deux voies sur 3 seront neutralisées jusqu’à lundi 5h.



L’association L214 sera mobilisée ce week-end en Lorraine. Les bénévoles de l’association seront demain place Maginot à Nancy et rue Serpenoise à Metz. Une dégustation végane sera proposée. Objectif : sensibiliser le grand public et mettre en avant les conditions dans lesquels vivent notamment les poulets élevés en France. Plus de 91 % des Français se déclarent défavorables à l'élevage intensif des poulets.





Les retraités étaient dans la rue hier en Lorraine comme partout en France. Ils étaient plusieurs centaines notamment à Metz et Nancy. Ils se sont rassemblés place de la République et place Stanislas pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat et la politique du gouvernement. Ils rejettent le gel des pensions et la hausse de la CSG.





Les étudiants de Saint-Martin seront à en stage à Nancy. 13 jeunes seront accueillis à partir de ce week-end dans des entreprises de Nancy et aux alentours pour les 6 prochaines semaines. Il y a plus de 8 mois, les ouragans Irma et Maria ont dévasté l’île. Des vents à plus de 380km/H ont tout dévasté et notamment les entreprises qui se sont effondrées.