Musée des Beaux-arts de Nancy inondé, 2 éléphantes au zoo d'Amnéville : l'actu de ce mercredi 13 juin 2018

publié le 13/06/2018 à 09:50

Le musée des Beaux-arts de Nancy a été touché par une inondation. Une canalisation d’eaux pluviales s’est rompue dans un faux plafond du musée. Le sous-sol du musée a été partiellement inondé. Les œuvres - notamment des vases et des tapisseries - ont été mises à l’abri. Elles n’ont pas été abîmées.





Le trafic est encore perturbé aujourd’hui sur les rails pour ce 30e jour de mobilisation. Cette grève devient le plus long conflit ferroviaire des 30 dernières années. Comptez 1 TER sur 2 en circulation en Lorraine, 4 TGV sur 7. Trois trains sur 7 circulent entre Nancy et Lunéville, 3 trains sur 5 entre Metz et Luxembourg. La CGT cheminots va proposer à l’Intersyndicale de nouvelles dates de grève après le mois de juin. Le rendez-vous est prévu cette après-midi. De son côté, la CFDT appelle à suspendre le mouvement sur les TER et les RER pendant les épreuves du bac les 18 et 22 juin.



Deux éléphantes africaines en provenance d'un cirque portugais viennent d'arriver au zoo d'Amnéville. Chacune pèse environ 3 tonnes. Elles seront progressivement mise en présence de Niko, le grand mâle du parc animalier





Matthieu Otto va à la grande finale mondiale du Bocuse d’Or. Le chef mosellan s’est qualifié après avoir terminé 5e au concours de cuisine. Il représentera donc la France à Lyon en janvier prochain. Il a également décroché le prix spécial du meilleur plat pour son entrée.





En basket, Christian Monschau est le nouveau coach du SLUC Nancy. L’ancien entraîneur de Strasbourg, Chalon ou encore Golbey-Epinal va succéder à Gregor Beugnot. Objectif : faire remonter le club en Jeep Elite.





En foot, le gardien de but Alexandre Oukidja - en fin de contrat avec le RC Strasbourg- vient de signer un contrat pour les 3 prochaines saisons avec le FC Metz. De son côté, Thomas Didillon est transféré à Anderlecht. Le gardien de 22 ans a passé 10 ans au sein du club grenat.