Cours d'eau en vigilance jaune risque de crues, des sapins pour la bonne cause : l'actu de ce mardi 12 décembre 2017

Après les intempéries, des cours d'eau ont été placés en vigilance jaune pour risque de crue. En cause : la fonte des neige et les précipitations en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. Parmi les concernés : le Madon, la mortagne, la Seille, l'Orne ou encore la Chiers amont. Le service départemental d'incendie et de secours demande aux automobilistes de ne pas franchir les routes partiellement submergées.





En Moselle, coiffeurs, traiteurs et salons de beauté ouvriront le 31 décembre. Un arrêté préfectoral répond aux sollicitations des professionnels de ces secteurs. Il est valable de 9h à 19h.



Vente caritative de sapins de Noel au lycée agricole de Courcelles-Chaussy. Les prix vont de 15 à 70 euros. Une partie des bénéfices sera reversée à l’association "Chiens guides d’aveugles, l’autre partie servira à financer les déplacements et hébergements des étudiants lors des sessions d’examens. Rendez-vous donc du lundi au jeudi de 17h à 19h, le vendredi de 16h à 19 et le weekend de 10h à 19h.





En foot, 8ème de finale de la Coupe de la Ligue ce soir pour le FC Metz. Les Grenats partent affronter Angers. Coup d’envoi du match à 21h05. A suivre également Monaco-Caen à 21h05 et Toulouse-Bordeaux à 18h45.