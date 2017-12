Trafic ferroviaire perturbé entre Metz et Luxembourg, lancement de la concertation sur les rythmes scolaires à Nancy : l'actu de ce lundi 11 décembre 2017

publié le 11/12/2017 à 09:47

Le trafic ferroviaire est perturbé aujourd’hui entre Metz et Luxembourg. 3 trains sur 4 circulent sur le réseau TER. Le trafic est également impacté depuis Nancy. Aucun train ne circule entre Épinal et Saint-Dié et entre Nancy et Pont-Saint-Vincent. En cause : le maintien du droit de retrait des contrôleurs après l’agression à l’arme blanche d’une collègue jeudi dernier. L’agresseur est toujours en fuite. Aucun accord n’a pour le moment été trouvé entre la direction et les syndicats. Des bus de substitution sont mis en place ponctuellement.





Quels rythmes pour les écoliers de Nancy à la rentrée ? La ville lance aujourd'hui une concertation sur les rythmes scolaires. Une réunion publique est organisée ce soir. Un vote sur internet sera mis en place le 20 décembre prochain. Le résultat sera soumis en conseil municipal en février pour être appliquée à la rentrée. Rendez-vous donc à 18h30 au gymnase Bourguignon.



Un appel à projets pour "Constellations 2018". La ville de Metz en a lancé 3 pour la prochaine édition de sa saison artistique et culturelle. Objectif : valoriser le patrimoine et renforcer l’attractivité de Metz et sa métropole. Les thèmes : street art, pierres numériques et l’art dans les jardins. Pour faire une proposition : les professionnels sont invités à se rendre sur metz.fr et télécharger le dossier de candidature.