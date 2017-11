Course en hommage à Alexia Daval à Metz, manifestation de la CGT à Nancy : l'actu de ce mardi 7 novembre 2017

publié le 07/11/2017 à 08:45

Une trentaine de syndicalistes de la CGT ont manifesté hier à Nancy en ouverture du conseil municipal. Ils réclament le maintien de leurs locaux. De son coté, le maire Laurent Hénart qui recevra le syndicat prochainement, précise que des propositions ont été faites et qu’il doit garantir l’équité de traitement entre les syndicats.





Une course en hommage à Alexia Daval est organisée ce week-end à Metz. Elle est prévue samedi au palais des sports. Une initiative notamment de La Messine, la grande course rose pour lutter contre le cancer du sein. Rendez-vous donc samedi à 10h.



La recette du Nutella a changé. Le groupe Ferrero a reconnu l'avoir modifiée. La poudre de lactosérum a été remplacée par une augmentation de la quantité de lait écrémé en poudre déjà présente.





En handball, les dragonnes de Metz accueillent Nantes ce soir sur le parquet des Arènes. Objectif après leur première défaite de la saison le week-end dernier : rester invaincue en LFH et préparer le déplacement à Kristiansand vendredi en Ligure des Champions.



En basket, le SLUC reçoit Orléans ce soir pour les 32ème de finale de la Coupe de France. Coup d’envoi du match à 20h au palais des sports de Gentilly