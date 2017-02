covoitmetzlux après l'accident ferroviaire à Dudelange, recherches archéologiques à Nancy : l'actu de ce mercredi 15 février 2017

La circulation ferroviaire est interrompue pour 48h après l'accident au Luxembourg hier. Les frontaliers se mobilisent sur Twitter.

publié le 15/02/2017 à 09:07

#covoitmetzlux. Le hastag a été lancé hier après la collision entre deux trains à Dudelange au Luxembourg. L'accident qui a fait un mort. La circulation ferroviaire entre la France et le Luxembourg a été suspendue jusqu'à demain. Les chemins de fer luxembourgeois ont également mis en place des bus de substitution.



Sur la route, les sorties numéro 40 à Freyming merlebach sur l'A4 seront fermées cette nuit entre 20h et 6h. En cause : une rénovation des chaussées et des deux bretelles d'accès. Une déviation est mise en place pour rejoindre l'A320 en direction de Sarrebruck.



Sondages archéologiques en cours à Nancy. Les travaux se trouvent sur le parking face à la Desilles. Objectif : vérifier l’existence d’un ancien bastion remblayé après le rattachement de la Lorraine à la France. Une restauration de la porte débutera en septembre. Un projet sur l’ensemble de l’espace allant de la place du Luxembourg jusqu’à la rue Baron Louis doit être également étudié.



La grippe aviaire identifiée dans les Vosges. Le préfet a annoncé que les 8 cygnes retrouvés morts sur le réservoir de Bouzay près d'Epinal avaient le virus H5N8. Une souche inoffensive pour l'homme mais dangereuse pour les animaux. Des mesures complémentaires ont donc été mises en place comme le confinement ou la pose de filet pour les élevages commerciaux et l'interdiction de tout rassemblement de volailles vivantes sur les marchés.



