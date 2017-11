Crash d'hélicoptère à Bar-le-Duc, taxe d'habitation élevée à Nancy : l'actu de ce mardi 14 novembre 2017

publié le 14/11/2017 à 09:37

Un hélicoptère gazelle du 3ème régiment d'hélicoptère de combat d'Etain s'est écrasé sur l'aérodrome de Bar-le-Duc-les-hauts-de-Chée hier après-midi. Les trois membres d'équipage ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.





Nancy dans le top 10 des villes où la taxes d'habitation est la plus chère. Elle se classe 7ème selon immobilier-danger.com. 1 258€ en moyenne pour une famille de 2 adultes et 2 enfants avec des revenus moyens et pour un logement de 1,5 fois la valeur locative moyenne dans la ville. Sur le podium, Argenteuil arrive en tête suivi par Marseille et Montpellier.



Un préavis de grève a été déposé pour jeudi sur le réseau Stan à Nancy. Des perturbations sont à prévoir. Les horaires seront disponibles à partir de cette après-midi. Toutes les infos sur reseau-stan.com.





"Tattoo compris si tu vas chez un vrai pro". C’est le slogan de la campagne de prévention sur le tatouage par l’Agence Régionale de Santé. Elle recense de plus en plus de signalements liés à des mauvaises pratiques. Les risques peuvent être infectieux ou allergiques. Objectif : sensibiliser le grand public aux conditions d’un tatouage réussi. Aujourd’hui 1 français sur 10 est tatoué.





En foot, pas de Coupe du monde de foot pour l'Italie. Elle a été éliminée hier soir par la Suède après le 0-0 du match retour. Les scandinaves l'avaient emporté 1-0 au match aller. La Squadra Azurra avait disputé toutes les Coupes du Monde depuis 1958. Le gardien de but Gianluigi Buffon a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale après 175 sélections. De son côté, la Suède retrouve elle, la Coupe du monde qu'elle n'avait plus disputée depuis 2006.



A suivre ce soir : l'équipe de France affronte l'Allemagne en match amical à Cologne. Coup d'envoi à 20h45.