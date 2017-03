Des messages sur l'A31, épidémie de rougeole : l'actu de ce vendredi 17 mars 2017

publié le 17/03/2017 à 09:05





Une épidémie de rougeole est constatée en Moselle et Meurthe-et-Moselle. Selon l'agence régionale de santé, 61 cas étaient recensés au 13 mars dont la moitié touche de jeunes enfants. En cause : une couverture vaccinale insuffisante, selon l'ARS, qui précise qu'il s'agit d'une épidémie importante mais pas exceptionnelle.





Des messages ont été mis en place sur l'A31 pour encourager les frontaliers. Les temps de parcours entre Richemont et la frontière luxembourgeoise sont affichés depuis mercredi sur les panneaux de l'autoroute. Le préfet souhaite que les automobilistes respectent mieux les panneaux de signalisation et notamment les vitesses régulées.



Le lycée des métiers du BTP de Montigny Lès Metz s'est lancé un défi insolite : construire la plus grande truelle du monde. Objectif : inscrire un nouveau record dans le Guinness book. En 1992, l'établissement avait déjà construit la plus grand clef du monde.



La 30ème journée de Ligue 1 s'ouvre ce soir en Lorraine. Le FC Metz reçoit Bastia. Coup d'envoi de la rencontre à 19h au stade Saint-Symphorien. De son côté, l'AS Nancy-Lorraine reçoit Lorient demain à 20h au stade Marcel-Picot. Objectif : monter au classement et laisser la place de barragiste. Au classement, les nancéiens sont pour le moment 18ème, les Grenats sont 16ème. A Nancy, l'entraineur Pablo Correa écope de 2 matchs de suspension après son expulsion par l'arbitre lors du match contre Lille le weekend dernier. De son côté, le président du club Jacques Rousselot brigue la présidence de la Fédération Française de Football. L'élection aura lieu demain.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine