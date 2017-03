Peines réduites en appel dans l'affaire Luxleaks, des milliers de Messins pour le Percent : l'actu de ce jeudi 16 mars 2017

publié le 16/03/2017 à 09:18

Antoine Deltour et Raphaël Halet écopent de 6 mois de prison avec sursis en appel dans l'affaire Luxleaks. Le jugement est tombé hier au Luxembourg. Les deux lanceurs d’alerte lorrains étaient poursuivis pour leur révélations sur les pratiques fiscales douteuses du Grand-Duché. Ils écopent également de 1 500 et 1 000 euros d'amende. Des peines plus clémentes qu'en première instance.





Coccinelle, lapins roses ou encore super héros ont envahis les rues messines hier. 5 000 lycéens ont défilé pour le Père Cent, les 100 jours avant le début des épreuves du baccalauréat.



A Metz, une plaque « plus belle gare de France » sera dévoilée ce matin à 10h. Une distinction qui fait suite à la victoire de la gare lorraine au concours « battle de gares » lancé par une filiale de la SNCF auprès des internautes. Une animation culinaire de Michel Roth précèdera l’évènement. Un restaurant du chef étoilé ouvrira ses portes cette année en gare de Metz.



