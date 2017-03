Don gastronome à l'opéra national de Nancy

publié le 16/03/2017 à 09:44

L'Etablissement Français du Sang (EFS) de Nancy et l'association "La Table Ronde" organisent ce samedi 18 mars un don gastronome. L'opération se déroule à l'Opéra national de Lorraine, place Stanislas à Nancy.

Les donneurs seront récompensés par une collation préparée par les restaurateurs et traiteurs de la ville.

Si le menu est encore secret, des petites réductions salées ou sucrées seront proposées.



Les plus réticents peuvent être rassurés : " le prélèvement dure une dizaine de minutes et ensuite on vous offre une collation pendant une vingtaine de minutes", détaille le docteur Maryse Morel de l'EFS à Nancy.

Rendez-vous samedi 16 mars à l'Opéra national de Lorraine, place Stanislas à Nancy de 10h à 18h