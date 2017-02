Dispositif exceptionnel entre Thionville et Luxembourg, Marine Le Pen en tête dans le Grand-Est : l'actu de ce mercredi 22 février 2017

Le passage de la frontière est assuré sur les rails et les routes par les Chemins de Fer Luxembourgeois entre Thionville et Luxembourg après l'accident ferroviaire à Dudelange.

22/02/2017

Pas de reprise du trafic ferroviaire français aujourd'hui entre Thionville et Luxembourg. Les liaisons sont assurées par les chemins de fer luxembourgeois. Les cheminots SNCF estiment que la sécurité n'est pas garantie une semaine après l'accident ferroviaire à Dudelange.





Nouvel incendie sur une aire d'accueil des gens du voyage. Le local de Nilvange a été incendié. Depuis un mois, une série de feux criminels ont été relevé dans le nord mosellan notamment à Thionville, Volstroff ou encore Yutz. Une enquête est en cours.



Un nouvel appareil pour traiter le cancer de la prostate à Essey-les-Nancy. La clinique Louis Pasteur s’équipe d’un Focal One. L’équipement permet de traiter exclusivement la zone atteinte. Il pourra donc servir dans le cas de cancers très localisés ou lors de récidives. Autre avantage : il permet au patient de ne pas avoir de cicatrices car sans chirurgie et aux effets secondaires limités.



En ligue 1, l'ASNL a perdu hier à Caen en match en retard. Score final : 1-0. Les nancéiens descendent à la 18ème place du classement. Prochain match samedi contre Toulouse au stade Marcel Picot.