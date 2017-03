Le CHRU de Nancy mis en examen dans l'affaire Timéo, réinstallation des sièges dans la tribune fermée de Saint-Symphorien : l'actu de ce mercredi 15 mars 2017

publié le 15/03/2017 à 09:12

Le CHRU de Nancy mis en examen. L’établissement est accusé d’erreur médicale sur Timéo âgé de 4 ans. Le garçonnet est décédé d’une crise cardiaque en mai 2015 après avoir reçu une dose mortelle de Colchicine associé à un antibiotique. Une dose 16 fois supérieure à la normale. Une décision qui ne suffit pour les parents du petit garçon.





Les sièges de la tribune est-basse du stade Saint-Symphorien réinstallés. Ils ont été replacés à l'endroit où les supporters de la Horda Frénétik se trouvaient lors des incidents du 3 décembre dernier. Un filet de protection devrait quant à lui être fixé aujourd'hui. Le secteur bas de la tribune devrait être ouvert pour la réception de Bastia vendredi, sous réserve de la commission de sécurité.





Le Grand Est récompensé lors des finales nationales des Olympiades des métiers. 7 candidats de la grande région de moins de 23 ans remportent la médaille d’or de leur secteur, 6 la médaille d’argent et 4 la médaille de bronze. Objectif de ces 3 jours de compétition : promouvoir les métiers et la formation professionnelle. Prochain objectif : les finales internationales à Abou Dabi en octobre prochain.



