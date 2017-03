Manifestation contre le meeting pro-Erdogan, nouvelle grille tarifaire sur l'A4 : l'actu de ce mardi 14 mars 2017

publié le 14/03/2017 à 09:10

Bonne nouvelle pour les usagers de l’A4 entre Metz et Saint-Avold : la Sanef en charge de la gestion de l’autoroute, propose une nouvelle grille tarifaire. Deux nouvelles formules d’abonnement sont mises en place : un pass 30 trajets à 99€ au lieu de 132€ et un pass 40 trajets à 119€ au lieu de 176€. Seule condition : circuler avec un véhicule de classe 1. Un geste qui fait suite à la suppression de la subvention du conseil départemental depuis le début de l’année.



39 nouvelles caméras vont êtres installées à Thionville. La ville vient d'acquérir de nouvelles machines. Le dispositif doit permettre d'apporter plus de réactivité et d'efficacité à la police municipale. Les points sensibles comme le skate park, la piscine ou la gare sont visés. Le matériel entrera en fonctionnement à partir du 15 avril prochain.



L'école centrale Supélec est en grève à l'appel de la CGT et de la CFDT. Les salariés dénoncent depuis hier la hausse du temps de travail et la constitution du nouveau cursus ingénieur issu de la fusion des 2 écoles centrale et Supélec. 4 sites en France sont touchés dont celui de Metz au technopole.



Najat Vallaud-Belkacem en Meurthe-et-Moselle aujourd’hui. La ministre de l’éducation se déplace notamment au collège Jacques Callot ce matin à Neuves-Maisons. Elle se rendra ensuite au lycée professionnel régional du Toulois où les élèves de 1ère bac pro présenteront des projets d’entreprises solidaires.





Soprano, Antoine Griezman et Hugo Lloris. Ce sont les trois premières personnalités préférées de 7-14 ans. Selon un sondage Ipsos pour le journal de Mickey le chanteur arrive en tête. Il est suivi par les deux footballeurs suivi ensuite de Kev Adams, Teddy Riner ou encore Omar Sy, Black M et Maître Gims.





