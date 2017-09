Nouveaux tarifs à la SNCF, bataille de polochons à Luxembourg, Dossevi au FC Metz : l'actu de ce vendredi 1er septembre 2017

publié le 01/09/2017 à 09:35

La nouvelle grille tarifaire TER entre en vigueur aujourd’hui à la SNCF. Des prix avantageux sont proposés grâce aux formules d’abonnement. Une carte "primo" pour les moins de 26 ans et une carte "presto" pour les plus agés. Les réductions pourront aller de 30 à 50% voir 70% en fonction des offres et des trajets.





"Simply Day" est organisé aujourd'hui à Nancy. Une vingtaine d’acteurs locaux seront présents toute la journée au GEC. Objectif : faciliter la rentrée des étudiants en leur permettant d’effectuer toutes les démarches nécessaires sur place. De l’abonnement de bus à la demande d’APL ou de bourse. Rendez-vous de 11h à 19h.

Les travaux sur le viaduc de la Chiers sont terminés. L'ouvrage sera rouvert à la circulation cet après-midi dans les deux sens. Avant cela, le trafic sera totalement coupé de 10 à 11h pour permettre aux agents de retirer les éléments de signalisation.



Mathieu Dossevi arrive au FC Metz. L'attaquant togolais est prêté avec option d'achat par le standard de Liège. Le joueur de 29 ans qui a déjà évolué en Ligue 1 avec Valenciennes a joué 23 matches la saison dernière en Belgique.





Bataille de polochons géante est organisée demain à Luxembourg. Un évènement au profit de la lutte contre la maladie de Parkinson. Les participants sont invités à venir en pyjama ou déguisés. Rendez-vous dès 11h, rue du Marché-aux Herbes.