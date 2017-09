Expertise pour Inès, réouverture de Thermapolis à Amnéville, Lumi-run à Chambley : l'actu de ce vendredi 15 septembre 2017

publié le 15/09/2017 à 09:35

Un militaire de l'opération sentinelle a été agressé au couteau ce matin à 6h30 à la station de métro Châtelet à Paris. Le soldat n’a pas été blessé. Son agresseur, inconnu des forces de police, a été interpellé. Il aurait tenus des propos faisant référence à Daesh. La brigade criminelle a été saisie. C'est la septième attaque contre la force Sentinelle. Hier,le gouvernement a annoncé une "évolution" du dispositif, qui mobilise 7.000 soldats et 10.000 en cas de crise.



Une expertise pour la petite Inès. Le tribunal administratif de Nancy a décidé de nommer un collège de spécialistes pour examiner la situation de la petite fille de 14 ans. Elle dans le coma depuis juin dernier après un arrêt cardiaque lié à une maladie neuromusculaire. L'équipe médicale préconise un arrêt des soins contre l'avis des parents. Le trio de spécialistes nommé a 2 mois pour faire le point sur l'état de santé de l'enfant.

Thermapolis rouvre ses portes à Amnéville. 10 jours de fermeture ont été nécessaires pour effectuer les travaux de rénovation et la maintenance annuelle. Du matériel haute performance sera installé prochainement. De nouveaux créneaux et de nouveaux horaires élargis seront mis en place.





Le panda roux sera à l’honneur au parc animalier de Sainte-Croix ce week-end. Des animations seront proposées en faveur de l’animal à l’occasion de sa journée internationale. Il resterait moins de 10 000 pandas roux à l’état sauvage.





Lumi-run ce soir à Chambley, un évenement Fun Radio Lorraine . 5 ou 10 kilomètres à parcourir sur des rythme électro. Un pack fluo et du body paint est offert à chaque participant. Échauffement à partir de 18h, course à 22h.