FC Metz-PSG à Saint-Symphorien, concours de brame de cerf, le Livre sur la Place : l'actu de ce vendredi 8 septembre 2017

L'état de catastrophe naturelle déclaré à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. L'ouragan Irma poursuit sa route vers la Floride après avoir dévasté les Antilles. Au moins 10 personnes sont mortes. Un autre ouragan nommé José s'est renforcé dans l'Atlantique et pourrait frapper dans les prochains jours les côtes déjà touchées.





En foot, le choc des extrêmes ce soir à Saint-Symphorien. Le FC Metz, lanterne rouge, accueille le PSG, leader du championnat de Ligue 1. Les Parisiens qui se présentent pour la première fois avec Neymar, Mbappé et Cavani dans le groupe. Coup d’envoi ce soir à 20h45.

Top départ du Livre sur la Place. Plus de 600 auteurs sont attendus pour cette 39ème édition à Nancy. Rendez-vous jusqu'à dimanche place de la Carrière.





Qui sera le meilleur brameur de France ? La 5ème édition du championnat national d’imitation de brame de cerf est prévue dimanche au parc animalier Sainte-Croix. Début du concours à 15h.