Fermeture administrative du campus lettres de Nancy, un mirage perd ses munitions : l'actu de ce mercredi 11 avril 2018

publié le 11/04/2018 à 09:15

Le président de l'université de Lorraine a décidé la fermeture administrative du campus lettres. Une mesure qui fait suite au blocage du site par des grévistes contre la réforme de l'accès à l'université. Les étudiants avaient pourtant voté pour la reprise des cours lundi lors d'une consultation électronique. Des plainte pour dégradations, insultes, utilisation abusive d'images doivent être déposées. Les examens pourraient être reprogrammés ailleurs. Toute tentative de perturbation sera sanctionnée.



Un couple d'une quarantaine d'années a été tabassé par un groupe de 4 jeunes aux abords de la place Saint-Thiébault lundi. L'homme âgé de 42 ans est décédé après son arrivée à l'hôpital. Sa femme souffre d'hématomes et d'une fracture du bras. Trois jeunes hommes de 15, 19 et 20 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Un quatrième est actuellement recherché.



Un mirage 2000 D de Nancy-Ochey a perdu ses munitions. L'avion de chasse de la base aérienne lorraine était en exercice hier après-midi lorsqu'une bombe factice et inerte de 16 kilo s'est détachée dans le Loiret. Elle est tombée et a traversé le toit d'une usine. 2 personnes ont été blessées. On ne connait pas encore les raisons de cet incident rarissime. Une enquête a été ouverte.





Le centre commercial B’est à Farébersviller en Moselle-est ouvre ses portes après 2 ans de travaux. 75 nouvelles boutiques et 750 emplois ont été créés. Rendez-vous à midi.



En foot et l'exploit de l'AS Rome. Les romains ont battu le FC Barcelone hier 3-0 pour le match retour de quart de finale de Ligue des champions malgré sa défaite 4-1 au match aller. Les Catalans étaient eux jusque là invaincus cette saison dans la compétition. L'année dernière, le Barça avait fait sa remontada face au PSG dans la même compétition.