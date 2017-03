Fin de galère sur les rails entre Thionville et Luxembourg, grève contre la carte scolaire : l'actu de ce vendredi 10 mars 2017

publié le 10/03/2017 à 09:05

Bientôt la fin de la galère pour les frontaliers usagers de la SNCF. L’entreprise ferroviaire estime que toutes les conditions sont réunies pour la reprise après l’accident ferroviaire à Dudelange. Des trains directs entre Thionville et Luxembourg ont recommencé à circuler. Les TGV ont repris leur cadence normale. Le trafic devrait être complètement rétabli lundi.





Attention à ce nouveau radar en Meurthe-et-Moselle. Il a été mis en service à Laxou, avenue du bois Gronée en direction de Maxéville. La vitesse est limitée à 70km/h.



L'appel à la grève départementale dans l'éducation nationale. Le SNUIPP-FSU dénonce la nouvelle carte scolaire en Meurthe-et-Moselle et les fermetures de classes annoncées pour la rentrée prochaine. Deux manifestations sont organisées : ce matin à Toul et cette après-midi à Nancy.



Sébastien Destremau attendu cette après midi aux Sables d'Olonne. Le 18eme et dernier skipper en lice sur le Vendée Globe devrait arriver entre 15h et 18h après plus de 124 jours en mer. Armel Le Cléach, le vainqueur de l'édition 2016-2017 était arrivé le 19 janvier dernier.



En handball, après leur large succès contre Cherbourg, le Grand Nancy Métropole Handball doit confirmer avec Chartres ce soir pour la 17ème journée du championnat de Proligue. Les hommes de Stéphane Plantin 8ème au classement affrontent le 5ème. Coup d’envoi à 20h30 au parc des sports de Vandoeuvre-les-Nancy.





