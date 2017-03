Opération inscriptions à la Messine, la colère du secteur social social : l'actu de ce mercredi 8 mars 2017

publié le 08/03/2017 à 09:05



Les inscriptions pour la Messine seront possibles aujourd'hui. Un clin d’œil à la Journée mondiale du droit des femmes en 8 mars. Toutes celles qui veulent participer le 1er mai prochain à la course-marche de 6 km sont attendues à partir de 10h et jusque 17h chez Kiabi au centre-ville de Metz. L’évènement permet de collecter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein. L’année dernière, 10 000 personnes y avaient participé. Attention les places sont comptées ! Plus de 6 000 sportives sont déjà inscrites.



Le service public était dans la rue hier en France. A Nancy, infirmiers, aides soignants ou encore assistantes sociales se sont rassemblés hier devant l’Agence Régionale Santé. Ils étaient 300 dans la rue à Metz. Tous dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Ils réclament notamment une augmentation de leurs effectifs.



François Fillon a nouveau à la Une du Canard Enchainé. Le journal satirique révèle que le candidat Les Républicains a obtenu de son ami Ladreit de Lacharrière, propriétaire de "la Revue des Deux Mondes", un prêt de 50 000 euros sans intérêts et non déclaré. L’avocat de François Fillon a quand a lui affirmé que le prêt avait été intégralement remboursé. L'ancien premier ministre aurait évoqué cet oubli lors de son audition devant les enquêteurs.



Un rhinocéros blanc abattu dans un zoo. Il a été tué de 3 balles dans la tête dans la nuit de lundi à mardi au parc zoologique de Thoiry dans les Yvelines. Sa plus grande corne a été sciée avec une tronconneuse. Sa plus petite n'a elle, été que partiellement tranchée. Une affaire jamais vue en Europe.



En foot, le Paris Saint-Germain doit confirmer sa qualification ce soir face à Barcelone pour le match 2 des 8ème de finale de la Ligue des Champions. A l'aller, les hommes de Unai Emery avaient écrasé le Barça 4 à 0. Une rencontre à suivre ce soir à 20h45.



Retrouvez toute l'actualité en Lorraine avec Sarah Cotton, du lundi au vendredi entre 6h et 9h & à midi sur Fun Radio Lorraine.