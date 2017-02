Gagnez vos invitations pour le spectacle de VERONIC DICAIRE !

Fun Radio Lorraine vous offre vos invitations pour son spectacle qui aura lieu le samedi 4 mars au Galaxie d'Amnéville, et le mardi 9 mai au Zénith de Nancy.

Veronic DICAIRE

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 10/02/2017 à 14:58

Retrouvez VERONIC DICAIRE samedi 4 mars au Galaxie d'Amnéville, et le 9 mai au Zénith de Nancy. Ecoutez Alex entre Midi & 16h et repartez avec vos invitations !



Après un énorme succès au Canada et à Las Vegas, et après avoir séduit le public Français en 2016, Véronic DiCaire revient nous enchanter avec « Voices » pour le plaisir de tous. Dans une mise en scène tour à tour rock’n roll ou intimiste, elle incarne corps et âme les plus grandes voix du paysage musical français et international. Ce sont plus de 50 voix, qu’elle restitue à la perfection, de Madonna à Lady Gaga, en passant par Céline Dion, Christine & The Queens, Vanessa Paradis ou Edith Piaf…



