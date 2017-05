Francis Heaulme condamné, Renaud Lavillenie au meeting de Nancy : l'actu de ce jeudi 18 juin 2017

publié le 18/05/2017 à 09:21

Le routard du crime, Francis Heaulme, écope de la réclusion criminelle à perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986. Il était accusé d'avoir tué Cyril et Alexandre âgés de 8 ans. Il s'agit des 10ème et 11ème meurtres pour lesquels Francis Heaulme, âgé de 58 ans, est condamné. Il a aussitôt décidé de faire appel.





La composition du nouveau gouvernement dévoilée hier après-midi. Une équipe de 22 membres a été présentée. La moitié vient de la société civile. La parité est respectée. Aucun Lorrain n'a été nommé. Parmi les nouveaux ministres : Gérard Collomb devient ministre de l'intérieur, François Bayrou ministre de la justice, Sylvie Goulard ministre des armée et Bruno Le Maire ministre de l'économie. 61% des français satisfaits du nouveau gouvernement selon sondage Elabe pour BFMTV.



Renaud Lavillenie sera présent au meeting de Nancy. Le recordman du monde de saut à la perche sera la tête d'affiche du 28ème meeting Stanislas le 28 juin prochain.



En foot, Monaco est champion de France. Les monégasques ont décroché leur 8ème titre après leur victoire hier soir contre Saint-Etienne 2-0 dans un match en retard. Les hommes de Jardim succèdent donc au PSG quadruple tenant du titre.