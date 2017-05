Edouard Philippe nommé Premier Ministre, Forum pour l'emploi à Metz, dernier match en pro A pour le SLUC : l'actu de ce mardi 16 mai 2017

publié le 16/05/2017 à 06:40

Edouard Philippe a été nommé Premier Ministre par le nouveau président de la République, Emmanuel Macron. La passation de pouvoir a eu lieu hier après-midi. Bernard Cazeneuve a transmis les clefs de Matignon à son successeur. Une vingtaine d'élus Les Républicains et UDI ont demandé à leur familles politique à "répondre à la main tendue par Emmanuel Macron". Parmi eux : Christian Estrosi, le maire de Nice, Thierry Solère ex-directeur de campagne de François Fillon ou encore Benoit Apparu, député maire de Châlons-en-Champagne. Les membres du gouvernement seront normalement connus cette après-midi.





Quatorzième jour dans le procès Francis Heaulme aujourd'hui. Hier, plusieurs experts en psychiatrie ont été entendu à la barre. De son côté, le routard du crime continue de nié son implication. Il a également refusé de répondre aux questions du président. Le routard du crime est accusé du double meurtre de Montigny-lès-Metz en 1986. Les parties civiles doivent être entendues aujourd'hui.



Un forum pour l’emploi est organisé aujourd’hui à l’hôtel de ville et sur la place d’armes à Metz. Plus de 900 offres d’emplois sont à pourvoir. 60 entreprises dont plusieurs enseignes du futur centre commercial Muse seront présentes. 3 000 personnes sont attendues. Alors n’oubliez pas votre CV. Rendez-vous de 9h à 13h.



En basket, le SLUC Nancy basket reçoit Hyères Toulon ce soir à Gentilly pour la dernière journée de Pro A. les Cougars sont déjà relégués en pro B la saison prochaine.