Gagnez vos invitations pour le spectacle de BAPTISTE LECAPLAIN !

Fun Radio Lorraine vous offre vos invitations pour son spectacle qui aura lieu le samedi 4 mars à la salle Poirel de Nancy.

Baptiste Lecaplain

par La rédaction de Fun Radio Lorraine publié le 03/02/2017 à 15:02

Retrouvez BAPTISTE LECAPLAIN samedi 4 mars à 20h00 à la salle Poirel de Nancy. Ecoutez Alex entre Midi & 16h et repartez avec vos invitations !



« Si j’étais fort en résumé, je ne ferais pas des spectacles d’une heure et demie ! Alors venez voir le spectacle ORIGINES. C’est mieux, on aura plus de temps. »





Jouez également sur notre page Facebook/CommunauteFunRadioLorraine > Envoyez un MP avec votre Nom Prénom Age Ville Tél & le Fun'Pass : Origines.



> Baptiste Lecaplain - La timidité