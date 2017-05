Gagnez vos invitations pour le Springbreak by BOKAO'S

publié le 22/05/2017 à 14:43

Le BOKAO'S à Avignon organise jeudi 1er juin son Springbreak. C'est l'occasion pour vous de décompresser le temps d'une soirée avant vos examens, ou bien le début de l'été. Cet événement est le plus attendu chaque année il lance la saison estivale.



Cette fois encore vous aurez le droit à de nombreuses surprises. Vous retrouverez un canon à confettis, une piscine, un jacuzzi, des goodies et de nombreux cadeaux. Effectivement, 7 jours pour 4 sont à gagner pour le Funbreak à Salou.

Aux platines Richard Kah et Deejay BBAK assureront le show !



Tentez votre chance et gagnez vos invitations ou votre table VIP pour le Springbreak by BOKAO'S avec Fun Radio Nîmes.