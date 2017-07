Gagnez vos pass Tomorrowland 2017

publié le 07/07/2017 à 16:00

Fun Radio Belfort vous donne rendez-vous du 21 au 30 juillet pour un événement qui s’annonce dores et déjà grandiose !





Sensations fortes, frissons et prouesses musicales garantis pour ce rendez-vous incontournable des fans de musique du monde entier.

Tomorrowland qui met à l’honneur chaque année la musique électronique est devenu l’événement estival, qui rassemble les plus gros producteurs de musique et DJ de la planète.



Pour être du voyage, laissez vous tenter par l’une des différentes formules de billets du Full Madness, Dreamville, Magical Friday, Incredible Saturday au Glorious Sunday.



Et pour que la magie opère, tentez votre chance pour vivre l’expérience Tomorrowland avec Fun Radio Belfort!

Comment écouter?

De Lure, à Montbéliard, de Belfort à Porrentruy ou à Héricourt, Villersexel ou encore L'Isle-Sur-Le-Doubs, écoutez Fun Radio Belfort UNIQUEMENT depuis votre radio, sur le 100FM!





Gagnez votre pass!

Écoutez Corentin entre midi et 16h toute la semaine sur Fun Radio Belfort!

Dès que vous entendez le signal du SMASHFUN soyez les plus rapides à appeler au:

> 03 84 904 500 et gagnez un pass deux personnes pour les 3 jours du festival en Belgique!



Tomorrowland 2017, un univers unique qui vous marquera à vie!





(Fin de l'opération le jeudi 13 Juillet 2017.)(En cas de non-réponse, le lot restera à disposition du participant pendant 5 jours. Après ce délai, il ne pourra plus y prétendre. Fun Radio Belfort se réserve le droit de procéder à un nouveau tirage au sort. Aucun dommage ne pourra être réclamé.)